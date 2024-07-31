Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria di Lampung Utara Ditemukan Tewas Diduga Gantung Diri, Polisi Olah TKP

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |02:36 WIB
Pria di Lampung Utara Ditemukan Tewas Diduga Gantung Diri, Polisi Olah TKP
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

LAMPUNG - Seorang pria berinisial JN (26) ditemukan tewas gantung diri di rumah kontrakannya di Bukit Kemuning, Lampung Utara, Senin (29/7/2024). JN merupakan warga Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. 

Kanit Reskrim Polsek Bukit Kemuning Iptu Zaldi membenarkan informasi adanya warga yang ditemukan tewas diduga bunuh diri.

"Benar, kami telah menerima laporan dari warga bahwa ada pria yang ditemukan tewas (gantung diri)," ujar Zaldi saat dikonfirmasi, Selasa (30/7/2024). 

Zaldi menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir bertemu dengan kakaknya pada Senin (29/7) saat sedang memperbaiki kabel di dalam rumah kontrakannya. 

"Kemudian kakaknya berangkat bekerja, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, kakaknya pulang ke kontrakan dan melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia," kata dia. 

Zaldi melanjutkan, keluarga korban langsung meminta bantuan warga dan melaporkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Bukit Kemuning. 

"Menerima laporan tersebut, kami dari pihak kepolisian dan tim medis langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP serta pemeriksaan saksi," ungkapnya. 

Zaldi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga korban dinyatakan murni bunuh diri. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178380//polisi_rekayasa_lalu_lintas-Kn2Q_large.jpg
Presiden Afrika Selatan Kunjungi Jakarta, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177687//viral-TO2R_large.jpg
Viral Mahasiswa Timothy Anugerah Meninggal karena Dibully, Pesan di Grup WhatsApp Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173768//gantung_diri_gegara_judol-Vz6K_large.jpg
Depresi Gegara Judol, Pria di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031//gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/340/3167154//pembunuhan-qxiN_large.jpg
Tragis! Dua Pelajar SMP Bunuh Waria Secara Sadis di Salon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166450//mako_brimob-EUxL_large.jpg
Mako Brimob Kelapa Dua Depok Kondusif Usai Diserang Massa, Sejumlah Personel Berjaga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement