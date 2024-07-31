Pria di Lampung Utara Ditemukan Tewas Diduga Gantung Diri, Polisi Olah TKP

LAMPUNG - Seorang pria berinisial JN (26) ditemukan tewas gantung diri di rumah kontrakannya di Bukit Kemuning, Lampung Utara, Senin (29/7/2024). JN merupakan warga Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir.

Kanit Reskrim Polsek Bukit Kemuning Iptu Zaldi membenarkan informasi adanya warga yang ditemukan tewas diduga bunuh diri.

"Benar, kami telah menerima laporan dari warga bahwa ada pria yang ditemukan tewas (gantung diri)," ujar Zaldi saat dikonfirmasi, Selasa (30/7/2024).

Zaldi menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir bertemu dengan kakaknya pada Senin (29/7) saat sedang memperbaiki kabel di dalam rumah kontrakannya.

"Kemudian kakaknya berangkat bekerja, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, kakaknya pulang ke kontrakan dan melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia," kata dia.

Zaldi melanjutkan, keluarga korban langsung meminta bantuan warga dan melaporkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Bukit Kemuning.

"Menerima laporan tersebut, kami dari pihak kepolisian dan tim medis langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP serta pemeriksaan saksi," ungkapnya.

Zaldi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga korban dinyatakan murni bunuh diri.