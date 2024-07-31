Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Krisis Air Bersih, Ratusan Warga Mandi di Sungai Batanghari yang Keruh

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |09:59 WIB
Krisis Air Bersih, Ratusan Warga Mandi di Sungai Batanghari yang Keruh
Ratusan warga mandi di Sungai Batanghari akibat krisis air bersih (Foto: Okezone)
A
A
A

MUAROJAMBI - Memasuki musim kemarau awal, ratusan warga di bantaran Sungai Batanghari di Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Jambi, mulai mengalami krisis air bersih.

Betapa tidak, air sumur mereka sudah mulai keruh dan kering. Tidak hanya itu, air Sungai Batanghari terlihat mulai surut jauh hingga terlihat dasarnya.

Akibat keringnya air sumur dan air bersih, warga terpaksa harus pergi ke Sungai Batanghari untuk memenuhi kebutuhan air saban harinya. Mulai dari mandri hingga untuk memasak.

Selain itu, warga juga nampak mencuci piring dan kebutuhan lainnya di Sungai Batanghari.

Meski debit air Sungai Batanghari mulai surut dan warna air yang keruh akibat kemarau, tapi warga tidak punya pilihan lantaran krisis air bersih.

Mustakin, warga setempat mengaku harus setiap hari menggunakan air Sungai Batanghari.

"Setiap hari harus mandi, cuci pakaian di Sungai Batanghari karena air sumur kering," ungkapnya, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, sejak memasuki musim kemarau banyak sumur warga kering. "Kita membeli air galon untuk minum," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/338/3168847//ketua_dpw_perindo_dki_jakarta_effendi_syahputra-MuG0_large.jpg
Tolak Privatisasi PAM Jaya, Ketua DPW Perindo Jakarta: Jangan Jadikan Air Bersih Barang Dagangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167832//musim_kemarau-gDam_large.jpg
63% Wilayah Indonesia Mulai Musim Kemarau, Waspada Kekeringan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160216//bencana_kekeringan-7GDS_large.jpg
Kekeringan Ancam 211 Hektare Sawah di Mandailing Natal, Debit Sungai Patabotung Menurun Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159724//truk-sO5F_large.jpg
Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/470/3156043//bendungan-Z5cA_large.jpg
Penampakan Bendungan Budong-Budong demi Atasi Kekeringan dan Perkuat Ketahanan Pangan, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/340/3154967//kekeringan-2VgP_large.jpg
BNPB Mencatat 6 Bencana Dalam 1 Hari Terakhir, Banjir hingga Kekeringan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement