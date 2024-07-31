Advertisement
HOME NEWS JABAR

PMI Asal Indramayu Meninggal Usai Dirawat di Taiwan, Keluarga Dapat Bantuan

Awaludin - Tri Kurniawan , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:29 WIB
PMI Asal Indramayu Meninggal Usai Dirawat di Taiwan, Keluarga Dapat Bantuan
Illustrasi TKI (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru bekerja di pabrik Taiwan selama 2 bulan, Devy Ratna Jelita meninggal dunia setelah sebelum sempat dirawat di Rumah Sakit Taiwan. Pemegang paspor C 7808277 itu, meninggal akibat menderita penyakit medis Myasthenia Gravis  yang dideritanya.

Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkannya yaitu PT. Diyavi Manpower mengurus penjemputan Devy setiba di Bandara Soetta pada 21 Juni 2024 lalu. Devy sempat dirawat di rumahnya di Desa Juntikebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, dan pada Kamis 27 Juni 2024 menghembuskan nafas terakhirnya.

Perwakilan PT. Diyavi, Wiwin menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) uang kematian dari perusahaan sebesar Rp70 juta kepada ayahanda devy,  Missael (63) dengan didampingi kakak kandung Devy, Endah Ayu Lestari, dan putra almarhumah Muhammad Jafran Tanjung yang masih duduk kelas V SD. 

Turut menyaksikan serah terima uang duka di kantor PT Diyavy di Pantai Indah Kapuk ini Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3), Jamaludin Suryahadikusumah.

Wiwin mengatakan, duka mendalamnya atas meninggalnya Devy. Dan sebagai bentuk duka, perusahaan memberikan santunan sebesar Rp70 juta. Santunan ini di luar santunan kematian dari asuransi BPJS yang sedang dalam proses pengurusan.

“Mudah-mudahan santunan ini bisa untuk biaya kelanjutan pendidikan putra Devy yang kini masih duduk di bangku SD Kelas 5,” ujar Wiwin seraya menambahkan, Devy berangkat ke Taiwan pada 15 April 2024 dan kembali ke tanah air karena sakit di tempat kerja pada 21 Juni 2024.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
PMI Asal Indramayu Taiwan PMI TKI
