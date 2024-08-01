Angkasa Pura II Dukung Pengembangan Airport Rescue dan Fire Fighting di Indonesia

JAKARTA - Unit Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) yang juga dikenal dengan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) memiliki peran krusial di bandara dalam mendukung aspek keselamatan penerbangan.

ARFF memiliki dua tugas dan fungsi, yaitu menyelamatkan jiwa dan harta benda dari suatu pesawat udara yang mengalami kejadian (incident) atau kecelakaan (accident) di bandar udara dan sekitarnya; serta mencegah, mengendalikan, memadamkan api, melindungi manusia dan barang yang terancam bahaya kebakaran pada fasilitas di bandar udara.

Sejalan dengan itu, PT Angkasa Pura II selaku operator 20 bandara secara berkelanjutan turut mendukung pengembangan ARFF di Indonesia agar dapat selalu menjaga keselamatan penerbangan di setiap kondisi termasuk di tengah revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini.



“AP II berkolaborasi dengan Forum Komunikasi (FK) ARFF yang menaungi ARFF di seluruh Indonesia untuk terus mengembangkan, memajukan dan mempermudah pola operasi serta prosedur bagi ARFF,” ujar Pgs. SVP of Corporate Secretary AP II Cin Asmoro.

Pada tahun ini kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan ARFF Creative Thinking & Innovation Competition (ACTION) 2024 yang dibuka pada Rabu, 31 Juli 2024.

Kegiatan ACTION 2024 ini dimotori oleh Airport Learning Center (ALC) AP II dan FK ARFF. Adapun ALC merupakan satu unit di AP II yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia untuk melahirkan pemimpin handal, membentuk personil yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebandarudaraan, serta mewujudkan standar global di seluruh bandara AP II.