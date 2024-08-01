Mengenal Teheran Iran, Lokasi Tewasnya Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang Dirudal Israel

JAKARTA - Teheran, ibu kota Iran, adalah sebuah kota yang penuh dengan sejarah, budaya, dan dinamika politik yang kompleks.Tampaknya mengenal Teheran Iran, lokasi tewasnya Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang Dirudal Israel menarik untuk dikulik lebih dalam.

Dilaporkan bahwa pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di rumahnya di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7) waktu setempat. Sehari sebelumnya, Haniyeh mengadakan pertemuan dengan Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Pasukah Garda Nasional Iran (IRGC) mengklaim serangan terjadi pada subuh Rabu (31/7/2024) dan saat ini sedang melakukan penyelidikan. Menurut Iran International, IRGC juga mengungkapkan rasa duka atas kematian Haniyeh. Sementara itu, Hamas mengumumkan bahwa Haniyeh tewas akibat serangan oleh agen "Israel" di tempat menginapnya di Teheran.

Sejarah Teheran

Tehran mengalami perkembangan pesat dari pusat perdagangan di abad ke-13, menjadi ibu kota di bawah dinasti Qājār pada abad ke-18, hingga terjadinya Revolusi Iran pada tahun 1979 yang mengubah sistem pemerintahan menjadi republik Islam. Saat ini, Tehrān terus berkembang dengan tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks serta upaya modernisasi yang berkelanjutan.

Asal Usul Kota Teheran

Teheran pertama kali dicatat dalam sejarah sebagai Desa kecil pada abad ke-11, sebelum menjadi pusat penting di bawah Dinasti Seljuq. Untuk pertama kalinya, Tehrān disebutkan dalam Sejarah pada abad ke-11 sebagai sebuah desa kecil di utara Rayy.

Sisa-sisa kota Rayy, yang dulunya disebut Raghā dan kota besar sepanjang masa, menunjukkan bahwa orang telah tinggal di sana sejak 6000 SM. Pada abad ke-11, Rayy, yang sering dianggap sebagai pendahulu Teheran, menjadi ibu kota kekaisaran Seljuk.

Namun, setelah perselisihan faksi antara faksi-faksi yang berbeda dan invasi Mongol pada tahun 1220, itu akhirnya runtuh. Meskipun Rayy tetap menjadi pusat keunggulan strategis penting selama berbagai kampanye militer di dataran tinggi Iran, kepentingannya sebagai kota telah berkurang. Saat ini, Rayy, yang berada di pinggiran kota Tehrān, terkenal dengan tempat suci religiusnya.

Karakter Kota

Teherān menghubungkan Iran dengan dunia luar. Revolusi Iran pada akhir 1970-an memiliki dampak besar pada Citra Tehrān di luar negeri. Teheran digambarkan di seluruh dunia dalam dua puluh tahun terakhir abad ke-20 sebagai kota yang sangat religius, kaya akan tradisi, dan berjuang melawan modernisasi dan Westernisasi.

Gambaran diri Iran adalah orang-orang kuno dengan sejarah panjang dan warisan yang kaya, tetapi Teherān menantang gambaran ini karena kota jasmani yang relatif muda. Sebagian besar struktur dibangun setelah pertengahan tahun 60-an, dan populasi rata-rata adalah sekitar 31 tahun.

Kehidupan Budaya

Meskipun kota ini adalah titik pertemuan banyak kelompok etnis dan linguistik, budaya dan bahasa Persia, serta cabang Islam Shiʿi, mendominasi. Mayoritas penduduk mengidentifikasi dengan identitas ini. Revolusi Iran memiliki dampak budaya yang khas, membatasi bentuk-bentuk ekspresi tertentu sambil mendorong yang lain.