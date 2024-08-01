Pikap Tabrak Truk Tronton di Tol Ngawi-Solo, Satu Orang Tewas

SRAGEN - Laka maut kembali terjadi di Tol Solo-Ngawi atau tepatnya di KM 539.200 jalur B Alamat, Ngrampal, Sragen, Jawa Tengah, Kamis (1/8/2024). Kecelakaan maut yang melibatkan truk tronton dan pikap merenggut satu nyawa.

Kanit Gakkum Polres Sragen Iptu Nur Arifin mengatakan laka maut itu menyebabkan satu pengemudi pikap meninggal dunia. Ia mengatakan, laka maut terjadi sekira 05.50 WIB.

“Iya benar terjadi kecelakaan kecelakaan antara roda empat Isuzu pikap dengan nomor polisi P 8079 GG dengan Isuzu Truck Tronton dengan nopol B 9025 KYW,” katanya dihubungi, Kamis (1/8).

Pengemudi pikap diketahui bernama Bima Arifin (27) warga Padomasan Rt. 3/10, Jombang, Jember. Ia mengalami luka pada bagian plipis sebelah kanan robek, rahang patah, pipi kanan robek, robek pada dagu, pendarhan telinga hidung, leher patah tertutup,patah pada dada kanan, tangan kanan patah, kaki kanan lecet.

“Pengemudi truk tronton merupakan Warga Malang,” lanjut dia.