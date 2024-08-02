Ismail Haniyeh Terbunuh Bom Tanam yang Diledakkan dari Jarak Jauh, Intelijen Iran Disorot Gagal Lindungi Tamu

TEHERAN - Teka teki bagaimana Petinggi Hamas Ismail Haniyeh dibunuh mulai terjawab. Media asal Amerika Serikat (AS), The New York Times (NYtimes) menyebutkan jika Haniyeh terbunuh oleh peledak yang ditanam di rumah tepatnya Wisma tamu di Teheran tempat dia menginap yang diledakkan dari jarak jauh.

Informasi ini seperti menjawab teka teki sekaligus spekulasi terkait bagaimana pemimpin Hamas tersebut terbunuh di Iran, Rabu (31/7/2024). Haniyeh berada di Iran dalam rangka kunjungan jelang pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

"Ismail Haniyeh, seorang pemimpin tinggi Hamas, dibunuh pada hari Rabu oleh sebuah alat peledak yang secara diam-diam diselundupkan ke wisma tamu di Teheran tempat dia menginap," tulis NYTimes yang mengutip tujuh pejabat Timur Tengah, termasuk dua warga negara Iran, dan seorang pejabat Amerika.

Masih menurut NYTimes yang tidak mau disebutkan namanya, bom tersebut telah disembunyikan sekitar dua bulan lalu di wisma tamu tersebut. Padahal, wisma tamu tersebut dikelola dan dilindungi Korps Garda Revolusi Islam dan merupakan bagian dari kompleks besar, di lingkungan kelas atas di Teheran utara.

Menurut sumber NYTimes, bom tersebut diledakkan dari jarak jauh, setelah dipastikan bahwa ia berada di dalam kamarnya di wisma tamu. Ledakan tersebut juga menewaskan seorang pengawal, mengguncang gedung, memecahkan beberapa jendela dan menyebabkan runtuhnya sebagian dinding luar.

Kerusakan tersebut juga terlihat dalam foto gedung yang dibagikan kepada The New York Times. Haniyeh sudah beberapa kali menginap di wisma tamu tersebut saat mengunjungi Teheran. Namun, soal bagaimana bom dan kapan tepatnya bahan peledak atau bon tersebut disembunyikan, tidak diketahui secara pasti.

Pastinya, perencanaan pembunuhan itu memakan waktu berbulan-bulan dan memerlukan pengawasan ketat di kompleks itu. Apalagi, wiswa dan arena tersebut memang digunakan sebagia tempat peristirahatan, pertemuan rahasia dan menampung tamu-tamu terkemuka seperti.