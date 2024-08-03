Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Pria Ini Cabuli Keponakannya yang Baru Berusia 6 Tahun

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |06:29 WIB
Bejat! Pria Ini Cabuli Keponakannya yang Baru Berusia 6 Tahun
Pria ini cabuli keponakannya yang baru berusia 6 tahun (Foto: Istimewa)
LAMPUNG TIMUR - Seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban pencabulan oleh pamannya di Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

Korban berinisial NU (6) tersebut menjadi korban pencabulan oleh sang paman berinisial SW (41) warga Bandar Sribhawono, Lampung Timur pada Kamis (25/7/2024).

Kapolsek Bandar Sribawono AKP Syamsu Rizal mengatakan, peristiwa pencabulan itu terjadi berawal saat pelapor dan korban sedang berkunjung di rumah saudaranya membantu memasak untuk acara.

Saat itu, korban diajak mandi oleh saudaranya di kamar mandi rumah terlapor. Setelah selesai mandi, korban menunggu di dapur.

"Tiba-tiba datang terlapor, langsung menggendong korban masuk ke kamar mandi kembali, di sana terlapor langsung mencabuli korban," ujar Kapolsek, Jumat 2 Agustus 2024. 

Setelah kejadian tersebut, korban menangis kesakitan dan mengadu kepada orangtuanya yang kemudian melapor ke pihak kepolisian setempat.

 

