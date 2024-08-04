Pulang Dugem, Mahasiswi di Pekanbaru Tabrak Emak-Emak hingga Tewas

PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, pada Sabtu 3 Agustus 2024. Akibat kecelakaan tersebut, seorang ibu rumah tangga bernama Renti (46) tewas mengenaskan akibat ditabrak mobil yang dikendarai seorang mahasiswi berinisial MP (21).

Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa pun membeberkan kronologi kecelakaan tersebut, berawal saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR BM 4697 JZ, tiba-tiba ditabrak mobil Toyota Raize bernomor polisi BM 1959 FJ.

"Korban ditabrak dari belakang. Dalam kasus ini pengemudi motor meninggal di tempat kejadian. Sementara pengemudi mobil kita amankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Alvin, Minggu (4/8/2024).