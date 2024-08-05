Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hasan dan Wardi Divonis 10 Tahun Penjara di Kasus Carok Massal yang Tewaskan 4 Orang

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |20:15 WIB
Hasan dan Wardi Divonis 10 Tahun Penjara di Kasus Carok Massal yang Tewaskan 4 Orang
Sidang putusan kasus carok Hasan dan Wardi di PN Bangkalan (Taufik)
A
A
A

BANGKALAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan memvonis kakak-beradik Hasan Basri dan M Wardi dengan hukuman 10 tahun penjara, karena terlibat perkelahian carok massal menggunakan celurit hingga menewaskan empat orang.

Keduanya dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan dan melanggar Pasal 338 KUHP atas carok maut yang terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, pada Jumat 12 Januari 2024 malam.

Dalam sidang sidang pamungkas di PN Bangkalan, Senin (5/8/2024), majelis hakim menyatakan terdakwa Hasan dan Wardi tak terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. 

Kedua terdakwa langsung memeluk dan bersimpuh di kaki ibunya usai sidang pembacaan vonis oleh majelis hakim. Momen haru ini diikuti isak tangis keluarga. Hasan dan Wardi memeluk satu per satu kerabat mereka yang hadir di ruang sidang.

Puluhan orang dari keluarga Hasan dan Wardi hadir ke persidangan yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Sebelum membacakan amar putusan kepada kedua terdakwa, majelis hakim menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta beberapa pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Majelis hakim menyatakan bahwa Hasan dan Wardi telah terbukti melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang menyebabkan empat orang lawannya tewas. Keempatnya adalah Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri, dan Hafid.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201//pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166148//menkes-JmLy_large.jpg
KLB Campak, Menkes Bakal Bangun Lab Khusus di Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/519/3155212//nelayan-cwVz_large.jpg
Nelayan Terombang-ambing 12 Jam di Laut Selamat Berkat Tabung Gas Elpiji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/519/3149775//carok-sct2_large.jpg
Carok Sadis di Malang, Satu Pria Dibacok Gegara Rebutan Pelanggan Daging Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/519/3149533//lomba_karapan_sapi_memakan_korban_satu_orang_tewas_dan_3_luka_luka-ARwS_large.jpg
Lomba Karapan Sapi Memakan Korban, Satu Orang Tewas dan 3 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947//kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement