Golkar Sebut Ada Parpol di Luar KIM Siap Dukung RK di Pilgub Jakarta: Tinggal Tunggu Keputusan Pimpinan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memberi sinyal ada satu parrai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) berminat mendukung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hal itu diketahui setelah Golkar menawarkan RK kepada parpol lain di luar KIM.

"Kami pun juga menawarkan proposal soal Ridwan Kamil ini bukan hanya ke KIM, tapi juga ke partai partai lain yang memang memungkinkan untuk meraka ikut bisa bersama sama mengusung RK. Nah sejauh ini alhamadulillah responnya juga positif dari partai partai politik itu," kata Doli di Kantor DPP Golkar, Kamis (8/8/2024).

Doli pun berkata, proses pemberian dukungan terhadap RK di Pilgub Jakarta tinggal tahap akhir. Ia berkata, keputusan pemberian dukungan itu hanya tinggal di tahap keputusan pimpinan partai.

"Tinggal sekarang kita dalam proses pematangan lah kira kira gitu. Mungkin perlu ada satu lagi step di level pimpinan tertinggi antar partai politik kami masing-masing untuk menuntaskan dan memfinalkan siapa, sepakat bulat mendukung RK dan siapa yang akan menjadi pasangannya, itu satu," terang Doli.

Sekedar informasi, DPP PKS mengakui tengah membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara DPP PKS M Kholid.