HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Kirim Bantuan Senilai Rp2 Triliun ke Ukraina, Termasuk Rudal Stinger hingga Artileri

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |17:35 WIB
AS Kirim Bantuan Senilai Rp2 Triliun ke Ukraina, Termasuk Rudal Stinger hingga Artileri
AS mengumumkan paket bantuan militer baru senilai USD125 juta (Rp2 triliun) untuk Ukraina (Foto: AP)
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pada Jumat (9/8/2024) mengumumkan paket bantuan militer baru senilai USD125 juta (Rp2 triliun) untuk Ukraina. Bantuan ini akan mencakup rudal Stinger, amunisi artileri, dan sistem anti-tank.

Bantuan militer tersebut akan menjadi bagian kesepuluh dari peralatan untuk Ukraina sejak Presiden AS Joe Biden menandatangani paket keamanan nasional pada bulan April lalu. Hal ini diungkapkan juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby kepada wartawan dalam pengarahan melalui telepon.

Sebelumnya, sebuah rudal Rusia menghantam sebuah supermarket di kota Kostiantynivka di Ukraina di wilayah garis depan Donetsk pada tanggal 9 Agustus, menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 43 lainnya.

Kepulan asap hitam pekat mengepul dari bangunan yang hancur dalam gambar dan video yang diunggah oleh pejabat. Menteri dalam negeri kemudian mengatakan api telah padam.

 

