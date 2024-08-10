Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sitti Rohmi: Kami Yakin Semangat Kader dan Tim Relawan yang Solid Akan Membawa Kemenangan di Pilgub NTB

Ema Widiawati , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |11:34 WIB
Sitti Rohmi: Kami Yakin Semangat Kader dan Tim Relawan yang Solid Akan Membawa Kemenangan di Pilgub NTB
Sitti Rohmi kembali mendapat dukungan di Pilgub NTB
LOMBOK TENGAH - Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus bakal calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah semakin optimistis dan percaya diri menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024. 

Kepercayaan diri ini semakin diperkuat dengan pengukuhan puluhan tim relawan pemenangan di berbagai wilayah, termasuk Lombok Tengah. Dengan dukungan penuh Partai Perindo, pasangan Rohmi-Firin kini semakin mantap melangkah maju. 

Sitti Rohmi secara khusus mengukuhkan lebih dari 50 tim relawan di Lombok Tengah, sebuah langkah strategis untuk memastikan kemenangan di setiap kabupaten. 

Calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah meminta tim relawan pemenangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tetap solid menyosialisasikan visi dan misi pasangan Rohmi-Firin yakni Maju dan Berdaya Saing. 

”Kami yakin bahwa dengan semangat kader dan tim relawan yang solid, kami akan berhasil mengungguli pesaing lainnya, membawa visi NTB Maju dan Berdaya Saing menuju kemenangan pada pemilu 2024-2029,” ungkap Sitti Rohmi Djalillah, Jumat (9/8/2024). 
Koordinator Relawan Rohmi-Firin Pulau Lombok Samsul Komar menegaskan keyakinannya bahwa pasangan Rohmi-Firin akan berhasil memenangkan hati masyarakat dan suara di berbagai wilayah. 

“Berdasarkan survei yang telah dilakukan, pasangan ini sudah hampir mencapai target suara di setiap wilayah. Di Lombok Timur, dukungan untuk Rohmi-Firin diklaim telah mencapai lebih dari 65 persen, di Lombok Tengah target suara 10 hingga 15 persen,” katanya. 

Saat ini, tim pemenangan Rohmi-Firin tengah mempersiapkan strategi akhir dan melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus mendatang. Dukungan yang terus mengalir dan persiapan yang matang menjadi modal utama bagi Sitti Rohmi Djalillah untuk terus melangkah mantap menuju kursi kepemimpinan NTB. 

(Khafid Mardiyansyah)

      

