HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Bukannya Menolong Korban yang Ditabrak, Marisa Putri Malah Langsung Hapus Semua Data di Handphone-nya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:27 WIB
Miris! Bukannya Menolong Korban yang Ditabrak, Marisa Putri Malah Langsung Hapus Semua Data di Handphone-nya
Marisa Putri
A
A
A

PEKANBARUMarisa Putri mahasiswi yang menabrak ibu rumah tangga (IRT) Renti Marningsih (46) di Pekanbaru sebelumnya terekam sibuk bermain ponsel saat korbannya meregang nyawa.

Di mana diduga dia main handphone karena sibuk menghapus data pribadinya. Terkait hal tersebut Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan bahwa kabar tersebut ada benarnya. Di mana Marisa banyak menghapus data pribadinya di ponsel pribadinya.

“Jadi saat kejadian dia kedapatan sibuk main ponsel. Saat kita tanya saat itu pengakuannya katanya dia mau buka hape tapi lupa password. Jadi setelah lima kali gagal masuk, maka data data terhapus juga. Itu pengakuannya,” kata Kompol Alvin Sabtu (8/10/2024).

Sementara warganet saat itu yang kepo terkait Marisa mencoba menggunjungi medsos Marisa. Dimana awalnya diketahui dia banyak posting foto maupun video tiba tiba akunya menjadi mode privat. Akun IG diketahui memiliki puluhan ribu pengikut.

“Alasan banyak data terhapus, Marisa lupa password. Lupa password Marisa mengaku saat itu masih fly karena mengkonsumsi narkoba,” tukasnya.

Sementara itu Marisa yang kini sudah ditetapkan tersangka dan  ditahan mengaku bahwa saat itu dia baru pulang dari tempat hiburan di Furaya (3/8/2024) . 

Dia bersama lima temannya di room karaoke untuk pesta narkoba dan miras. Setelah itu dia pulang dengan mengendarai mobil Raize dari arah Sudirman ke Jalan Nangka. 

 

Halaman:
1 2
      
