HOME NEWS SUMUT

Sepasang Kekasih Terbakar di Kamar Kost, Satu Orang Tewas 

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |22:53 WIB
Sepasang Kekasih Terbakar di Kamar Kost, Satu Orang Tewas 
Kamar kos korban usai terbakar (foto: dok MPI)
MEDAN - Sepasang kekasih di Kota Medan alami luka bakar serius, usai kamar kostnya terbakar. Saat dilakukan olah TKP ditemukan botol yang diduga berisi bahan bakar, usai mendapat perawatan di rumah sakit, satu orang tewas.

Muhammad Reza dan Suci Rahmayanti, mengalami luka bakar serius, usai ditemukan terbakar di kamar kostnya di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara.

Terbakarnya pasangan kekasih ini pertama kali diketahui oleh tetangga kamar korban, yang melihat ada api berasal dari kamar korban. Mendapati kasur dan seisi kamar terbakar, tetangga korban dan pemilik kost pun mencoba memadamkan dengan alat seadanya dan langsung menyelamatkan korban.

 

