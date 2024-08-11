Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komplotan Janda Muda di Serang Nekat Jualan dan Pakai Sabu, Berdalih Ingin Tetap Langsing 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |08:41 WIB
Komplotan Janda Muda di Serang Nekat Jualan dan Pakai Sabu, Berdalih Ingin Tetap Langsing 
Tiga janda ditangkap karena edarkan sabu. (Foto: Fariz Abdullah)
A
A
A

SERANG - Tiga janda muda di Kabupaten Serang, Provinsi Banten ditangkap Satresnarkoba Polres Serang, Sabtu (10/8/2024). Mereka kedapatan mengedarkan dan memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan dalih agar tetap langsing.

Ketiganya adalah IA (29) warga Taktakan, GA (28) Bojonegara dan ON (31) warga Waringin kurung. Mereka kompak mengedarkan narkoba untuk menutupi kehidupan sehari-hari juga menjaga kebugaran tubuh.

“Dari tersangka IA ini ditemukan 9 paket sabu seberat 13,61 gram yang disembunyikan di bagian belakang lemari pakaian,” ujar Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (11/8/2024).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka IA mendapat pasokan sabu dari IO (DPO) warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang belum diketahui tempat tinggalnya. Tersangka AI mengaku menemui IO di sebuah minimarket di daerah Kebon Jeruk.

“Jadi tersangka IA tidak mengetahui lebih dalam si pemilik sabu,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan, tersangka IA juga mengaku telah memberikan sabu kepada tersangka GA dan ON. Berbekal dari informasi tersebut, petugas di lapangan mengembangkan dengan menangkap GA dan ON pada Rabu, 08 Agustus 2024.

“Dari kedua wanita ini diamankan 1 paket sabu dan perangkat alat hisap sabu,” terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement