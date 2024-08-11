Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal M3,3 Guncang Belu NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |13:09 WIB
Gempa Dangkal M3,3 Guncang Belu NTT
Gempa guncang Belu NTT. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

BELU - Gempa bumi dangkal berkekuatan Magnitudo (M) 3,3 mengguncang Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (11/8/2024) pukul 12:24 WIB (13:24 WITA). 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 51 kilometer Timur Laut Kabupaten Belu, pada kedalaman 10 kilometer. 

Koordinat gempa ini berada pada 8,83 derajat Lintang Selatan (LS) dan 125,24 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Minggu (11/8/2024). 

"#Gempa Mag:3.3, 11-Aug-2024 12:24:00WIB, Lok:8.83LS, 125.24BT (51 km TimurLaut BELU-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Belu Gempa NTT Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184449//cuaca_ekstrem-ViB3_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184438//cuaca_ekstrem-Abrf_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 97S Menguat, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432//hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263//teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184157//banjir-ZQ2E_large.jpg
Waspada! Banjir Pesisir Mengintai Periode 17 November-3 Desember, Berikut Daerahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184010//truk_pertamina-e9Ft_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pertamina Jamin Pasokan BBM Jelang Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement