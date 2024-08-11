Gempa Dangkal M3,3 Guncang Belu NTT

BELU - Gempa bumi dangkal berkekuatan Magnitudo (M) 3,3 mengguncang Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (11/8/2024) pukul 12:24 WIB (13:24 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 51 kilometer Timur Laut Kabupaten Belu, pada kedalaman 10 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 8,83 derajat Lintang Selatan (LS) dan 125,24 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Minggu (11/8/2024).

"#Gempa Mag:3.3, 11-Aug-2024 12:24:00WIB, Lok:8.83LS, 125.24BT (51 km TimurLaut BELU-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.