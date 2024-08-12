Zelenskiy Ungkap Alasan Militer Ukraina Lancarkan Serangan Balik Dadakan ke Rusia

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengakui pasukan militernya telah melancarkan serangan dadakan ke wilayah Rusia di Kursk barat. Menurutnya gempuran itu untuk "restore justice" atau memulihkan keadilan sekaligus menekan pasukan Rusia.



Dikutip dari Reuters, Senin (12/8/2024), pasukan Moskow pada Minggu memasuki hari keenam pertempuran sengit melawan serangan terbesar Ukraina ke wilayah Rusia sejak dimulainya perang, yang membuat wilayah barat daya Rusia rentan sebelum bala bantuan mulai berdatangan.

Otoritas Rusia bergegas mengevakuasi penduduk dan memberlakukan rezim keamanan menyeluruh di tiga wilayah perbatasan pada Sabtu.

Sementara Belarus, sekutu setia Rusia, mengirim lebih banyak pasukan ke perbatasannya dengan Ukraina, menuduh Kyiv melanggar wilayah udaranya.

Dalam pidato video malam harinya, Zelenskiy mengatakan dia telah membahas operasi tersebut dengan komandan tinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi, dan berjanji untuk menanggapi dengan cara yang sama setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke tetangganya pada bulan Februari 2022.

(Salman Mardira)