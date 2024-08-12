Penuhi Kebutuhan Hidup, Sejoli di Padangsidimpuan Nekat Jualan Sabu

PADANGSIDIMPUAN - Sepasang kekasih di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara nekat menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Keduanya terjun ke lembah hitam tersebut lantaran guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua tersangka yang masing-masing berinisial SPH (35) warga Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan kekasihnya berinisial NAP (25) warga Payanggar, Kota Padangsidimpuan ini hanya dapat pasrah usai dibekuk petugas Sat Narkoba Polres Padangsidimpuan. Keduanya ditangkap petugas saat penggerebekan di rumah kontrakan yang berada di Jalan Imam Bonjol.

Penangkapan keduanya ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas keduanya. Kala itu, petugas mendapat informasi sebuah rumah kontrakan kerap dijadikan lokasi peredaran narkoba. Alhasil, petugas langsung terjun ke lokasi dan nelakukan penggerebekan.

“Setibanya di lokasi, petugas mengetuk pintu kontrakan pelaku setiba pintu dibuka oleh seseorang perempuan. Kemudian, petugas langsung melakukan penggerebekan dengan didampingi Kepling setempat,” ungkap Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Jasama Sidabutar kepada wartawan, Senin (12/8/2024).