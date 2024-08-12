Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Penuhi Kebutuhan Hidup, Sejoli di Padangsidimpuan Nekat Jualan Sabu

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |14:20 WIB
Penuhi Kebutuhan Hidup, Sejoli di Padangsidimpuan Nekat Jualan Sabu
Sejoli jualan Sabu di Padangsidimpuan (foto; dok ist)
A
A
A

PADANGSIDIMPUAN - Sepasang kekasih di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara nekat menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Keduanya terjun ke lembah hitam tersebut lantaran guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua tersangka yang masing-masing berinisial SPH (35) warga Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan kekasihnya berinisial NAP (25) warga Payanggar, Kota Padangsidimpuan ini hanya dapat pasrah usai dibekuk petugas Sat Narkoba Polres Padangsidimpuan. Keduanya ditangkap petugas saat penggerebekan di rumah kontrakan yang berada di Jalan Imam Bonjol.

Penangkapan keduanya ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas keduanya. Kala itu, petugas mendapat informasi sebuah rumah kontrakan kerap dijadikan lokasi peredaran narkoba. Alhasil, petugas langsung terjun ke lokasi dan nelakukan penggerebekan.

“Setibanya di lokasi, petugas mengetuk pintu kontrakan pelaku setiba pintu dibuka oleh seseorang perempuan. Kemudian, petugas langsung melakukan penggerebekan dengan didampingi Kepling setempat,” ungkap Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Jasama Sidabutar kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181045//viral-3Gfc_large.jpg
Polisi Tetapkan Pemasok Narkoba ke Onadio Leonardo sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180374//mensesneg_prasetyo_hadi-xjHs_large.jpg
Prabowo Ingin Perang Total Lawan Narkoba, Istana: Yang Pakai Itu Ndeso!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178678//sabu_diselundupkan_di_masakan_ayam_kecap-AaOu_large.jpg
Pengunjung Lapas Narkotika Nekat Selundupkan Sabu di Masakan Ayam Kecap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177844//narkoba-zAme_large.jpg
Komisi XIII DPR Bentuk Panja Pengawasan Narkoba di Lapas Layak Didukung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358//kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021//viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement