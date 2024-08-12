Geger Mayat Perempuan dalam Koper, Cuma Pakai Sarung dan Sudah Dikerubuti Lalat

PANGKEP - Warga Kabupaten Pangkep digegerkan dengan penemuan mayat dalam sebuah koper di sebuah kos, Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tertelungkup dan sudah mengeluarkan bau menyengat. Belum diketahui motif dari kasus tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam untuk dapat mengungkapnya.

Dikeahui, korban adalah seorang perempuan berinisial R. Jasadnya ditemukan berada di dalam koper di sebuah kos. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mengeluarkan bau menyengat.

Kasus mayat dalam koper ini pertama kali ditemukan oleh anak korban saat hendak menemui sang ibu yang sudah dua hari hilang kabar. Namun, saat tiba di kosan orang tuanya, sang anak tak melihat keberadaan ibunya.

Anak korban justru menemukan adanya bercak darah di lantai kamar yang sudah mengering. Dia kemudian mencari di sekeliling kamar kosan.

Saat melewati sebuah kamar kecil yang dipenuhi tumpukan kayu, ia melihat sebuah koper berwarna merah mencurigakan yang sudah dikerubuti lalat. Anak korban lalu melaporkan ke pemilik kosan untuk mengecek koper yang sudah mengeluarkan bau tak sedap tersebut.

Pemilik kos yang tiba di lokasi lalu melaporkan peristiwa menggemparkan tersebut ke pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan lalu memasang police line dan melakukan olah TKP.