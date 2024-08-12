Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Heboh Pernyataan Ratakan Sulsel dengan Rp50 Miliar, Begini Penjelasan Rully Rozano

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |21:35 WIB
Heboh Pernyataan Ratakan Sulsel dengan Rp50 Miliar, Begini Penjelasan Rully Rozano
Ilustrasi
A
A
A

MAKASSAR - Panglima Dozer Rully Rozano menjelaskan duduk perkara pernyataanya "ratakan Sulsel dengan Rp50 M" yang yang memantik heboh, akhir pekan lalu. Menurutnya, nominal Rp50 M itu adalah respon atas pertanyaan wartawan.

"Lima puluh em (miliar) itu bukan dari  saya. Ada wartawan yang sebut Rp 50 miliar, jadi saya jawab itu kecil," ujar Rully Senin (12/8/2024).

Rully juga menjelaskan pernyataan "door stop" jurnalis di Makassar itu. Menurutnya, dengan rangkaian pengalaman pemilu, pileg dan pilpres, nominal Rp50 M untuk relawan dan struktur tim pemenangan di 24 kabupaten kota di Sulsel, hanya operasional.

"Bahkan, setelah itu ada lagi wartawan yang tanya, apakah kalau Rp400 Miliar juga kecil, saya jawab itu bukan kewenangan saya lagi, harus sama struktur tim pemenangan resmi," ujar Rully.

Tim Dozer pimpinan Rully Rozano salah satu sayap relawan tim pemenangan Sudirman-Fatma. Pernyataan pemantik heboh politik Rully kepada wartawan dikemukakan usai rapat konsolidasi relawan calon gubernur Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi di Hotel Swiss Bel Panakkukang, Makassar, Kamis (8/8/2024) siang.

Kader PAN Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) itu menegaskan tak ada maksud sedikit pun menyepelekan pemilih dan warga Sulsel.

"Kakek saya ini orang Sengkang dan Sidrap.  Nenek moyang saya dari Bugis-Makassar juga," ujarnya melalui sambungan telepon.

 

