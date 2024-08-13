Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Oknum Guru Olahraga Cabuli 24 Murid SD di Buton Tengah

Andhy Eba , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |02:50 WIB
Bejat! Oknum Guru Olahraga Cabuli 24 Murid SD di Buton Tengah
Ilustrasi (Freepik)
A
A
A

BUTON - Seorang oknum guru olahraga di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SD) di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (Sultra) dilaporkan ke polisi atas dugaan mencabuli 24 siswinya. Pria berinisial MS (30) sudah ditangkap dan ditahan di Mapolres Buton Tengah.

“Pelaku masih diamankan di ruang tahanan Polres Buton Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolres Buton Tengah, AKBP Wahyu Adi Waluyo, Senin (13/8/2024).

Perbuatan bejat pelaku terungkap setelah salah satu siswi mengadu ke orangtuanya setelah mendapatkan perlakuan tidak senonoh.

Dari pengakuan korban, sang orangtua melaporkan pelaku ke Polres Buton Tengah. Kabar pelaku dilaporkan ke polisi mengundang reaksi dari murid lainnya.

Hingga akhirnya sebanyak 23 siswi ikut mengaku pernah mendapatkan perlakuan yang sama oleh pelaku. Namun selama ini para korban tidak berani menceritakan ke orangtuanya karena takut.

Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa perbuatan bejat pelaku bermula saat memberikan materi ujian praktik olahraga, di mana saat membantu salah satu muridnya, pelaku tidak sengaja menyentuh daerah sensitif korbannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220//kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182953//pemerintah-qEKo_large.jpg
Viral Video Gus Elham Ciumi Anak Perempuan, Respons Wamenag Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182915//tiara_andini-R5J8_large.jpg
Cerita Tiara Andini Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual: Aku Sedih dan Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/18/3181691//presiden_meksiko_claudia_sheinbaum-Lidf_large.jpg
Pria Ditangkap Setelah Mencoba Remas Payudara Presiden di Jalanan Meksiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181656//kasus_kekerasan_seksual_oknum_polisi-eNHq_large.jpg
DPR Dorong Pengawasan Eksternal Polri Usai Kasus Kekerasan Seksual Oknum Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement