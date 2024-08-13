Bejat! Oknum Guru Olahraga Cabuli 24 Murid SD di Buton Tengah

BUTON - Seorang oknum guru olahraga di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SD) di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (Sultra) dilaporkan ke polisi atas dugaan mencabuli 24 siswinya. Pria berinisial MS (30) sudah ditangkap dan ditahan di Mapolres Buton Tengah.

“Pelaku masih diamankan di ruang tahanan Polres Buton Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolres Buton Tengah, AKBP Wahyu Adi Waluyo, Senin (13/8/2024).

Perbuatan bejat pelaku terungkap setelah salah satu siswi mengadu ke orangtuanya setelah mendapatkan perlakuan tidak senonoh.

Dari pengakuan korban, sang orangtua melaporkan pelaku ke Polres Buton Tengah. Kabar pelaku dilaporkan ke polisi mengundang reaksi dari murid lainnya.

Hingga akhirnya sebanyak 23 siswi ikut mengaku pernah mendapatkan perlakuan yang sama oleh pelaku. Namun selama ini para korban tidak berani menceritakan ke orangtuanya karena takut.

Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa perbuatan bejat pelaku bermula saat memberikan materi ujian praktik olahraga, di mana saat membantu salah satu muridnya, pelaku tidak sengaja menyentuh daerah sensitif korbannya.