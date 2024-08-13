Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Ini Rekam Wanita Mandi Diam-Diam lalu Videonya Dipakai untuk Peras Korban

Iren Leleng , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |03:15 WIB
Pria Ini Rekam Wanita Mandi Diam-Diam lalu Videonya Dipakai untuk Peras Korban
Polres Manggarai Timur menahan pelaku pemerasan dengan modus sebar video wanita mandi (Okezone.com/Iren)
A
A
A

FLORES - Seorang pria berinisial W warga Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai tersangka karena memeras dengan mengancam menyebarkan video wanita berinisial MM sedang mandi ke media sosial. Pelaku yang kini sudah ditahan diketahu merekam korban secara diam-diam.

Kapolres Manggarai Timur, AKBP Suryanto, Senin (12/8/2024), mengatakan bahwa penetapan W sebagai tersangka setelah melalui serangkaian proses penyelidikan yang dimulai dari laporan korban, pada Maret 2024.

Suryanto mengatakan bahwa kasus itu pertama kali terjadi pada Selasa, 5 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, ketika korban, dihubungi oleh tersangka melalui pesan Messenger di Facebook. 


Tersangka menggunakan akun palsu dengan nama "OM BOSS". Dalam komunikasi tersebut, tersangka mengirimkan sebuah foto celana dan pakaian dalam milik korban, yang diambil secara diam-diam oleh tersangka. 


Katanya, tersangka diduga telah masuk ke pekarangan rumah korban hingga ke belakang kamar mandi dan merekam korban saat sedang mandi menggunakan handphone-nya.


Menurut Suryanto, setelah mendapatkan video itu, tersangka mengancam akan menyebarkan rekaman video korban saat sedang mandi jika tidak diberi uang yang diinginkannya.

“Tersangka kemudian menggunakan rekaman video tersebut untuk mengancam korban, meminta uang sebesar Rp250.000 dengan ancaman akan menyebarkan video tersebut jika permintaannya tidak dipenuhi.”


Merasa terancam, korban akhirnya menyerahkan uang yang diminta pada tanggal 15 Maret 2024, melalui transfer bank.


“Penyidik memeriksa saksi-saksi dan melakukan profiling terhadap akun Facebook "OM BOSS". Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut milik tersangka.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182136//pornografi-7sz1_large.jpg
Modus Video Call Tanpa Busana, Pria Ini Nekat Peras Mantan Pacar hingga Puluhan Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125//kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175062//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-LsY2_large.JPG
Laporkan Ashanty, Eks Karyawan Jalani Pemeriksaan Kasus Perampasan Aset dan Akses Ilegal Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174902//ashanty-WwpJ_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Pakai Uang Perusahaan Demi Suntik Kecantikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167205//noel-bAnW_large.jpg
Dalih Noel soal Temuan KPK: 4 Handphone di Plafon Punya Pembantu, Bukan Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150//kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement