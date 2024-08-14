Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Ada Perlawanan Berarti, Pasukan Ukraina Klaim Masuk dengan Mudah dan Rebut Ratusan Km Wilayah Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:11 WIB
Tak Ada Perlawanan Berarti, Pasukan Ukraina Klaim Masuk dengan Mudah dan Rebut Ratusan Km Wilayah Rusia
Pasukan Ukraina mengklaim berhasil masuk dan menyerah wilayah Rusia dengan mudah (Foto: AP)
A
A
A

UKRAINA Pasukan Ukraina mengklaim berhasil masuk dan menyerah wilayah Rusia dengan mudah. Seperti diketahui, ‘Z’ mungkin merupakan simbol invasi Rusia, sedangan segitiga melambangkan upaya paling berani Ukraina untuk mengusirnya.

Tanda-tanda itu ditempel atau dicat di sisi setiap truk pasokan, tank, atau pengangkut personel yang menuju perbatasan Rusia di wilayah Sumy. Serangan itu telah merebut ratusan kilometer persegi wilayah Rusia dan secara nyata memulihkan momentum dan moral bagi upaya perang Ukraina.

Pejabat Rusia yang bertanggung jawab atas wilayah perbatasan Kursk mengatakan 28 pemukiman di bawah kendali Ukraina dan hampir 200.000 warga Rusia telah meninggalkan rumah mereka.

Sementara itu, seorang tentara Tomash yang baru saja kembali dari misi lintas perbatasan Ukraina bersama dengan rekannya yang kerap dipanggil ‘Accord’, menceritakan tentang keadaan di medan pertempuran. Keduanya menyebut pertempuran itu sebagai hal yang keren.

Unit pesawat nirawak mereka telah menghabiskan dua hari untuk membuka jalan bagi serangan lintas perbatasan.

 

Halaman:
1 2
      
