Gempa M5,0 Guncang Bali Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Jembrana, Bali, Rabu (14/8/2024) sekitar pukul pukul 21:14 WIB. Gempa ini dinyatakan tak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa ini berlokasi di koordinat 9,63 Lintang Selatan dan 114,02 Bujur Timur. Pusat gempa di 156 kilometer sebelah barat daya Jembrana, Bali.

BMKG lewat akun X resminya @infoBMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

BMKG menyebut bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Belum diketahui dampak dari gempa ini.



(Salman Mardira)