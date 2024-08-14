Begal Seorang Wanita, Salman Ditembak saat Hendak Ditangkap

BATAM - Seorang pria bernama Salman Siregar (41), ditembak kakinya oleh anggota Buser Sat Reskrim Polresta Barelang karena melawan saat hendak ditangkap usai melakukan aksi penjambretan.

Belakangan diketahui pria ini adalah tukang parkir di depan Mega Mall Batam. Dia diketahui menjambret seorang seorang wanita yakni Aini (43) di jalur lambat Perumahan Anggrek Mas, Batam Center pada Kamis (8/8/2024) malam lalu.

Aksi penjembretan itu dia lakukan saat melihat korban sedang berdiri sendirian di kawasan Kabil, Nongsa. Melihat ada kesempatan, pelaku kemudian mendekati korban dan mengaku sebagai driver ojek online.

"Dengan modus menawarkan korban tumpangan," ujar Kanit Buser Polresta Barelang, Iptu Mario Siahaan, Selasa (13/8/2024).

Untuk melancarkan aksinya, dia berusaha meyakinkan korban dengan mengaku searah jalan pulang, yakni ke kawasan Nongsa dan korban pun percaya.

Ternyata bukannya diantar pulang, pelaku malah membawa korban berkeliling. Sesampai di lokasi kejadian, pelaku pun mengancam korban untuk menyerahkan barang-barang berharganya.

"Jadi pelaku ini mengancam akan membunuh korban jika tidak menyerahkan barang-barangnya," ucapnya.

Karena takut, korban akhirnya pasrah dan menyerahkan tas berisi dompet, KTP, dan uang tunai sebesar Rp 800 ribu.