Gempa Jembrana Bali Terasa hingga Jember, Warga Sempat Panik

JEMBER - Gempa Bali dengan Magnitudo 5.0 pada Rabu (14/8/2024) pukul 21.14.03 WIB, ternyata dirasakan hingga ke Jember, Jawa Timur. Warga jember merasakan getaran beberapa detik.

Meski di Jember getaran gempa yang terjadi di Barat Daya Jembrana Bali pada kedalaman 10 kilometer di lokasi 156 km barat daya Jembrana getarannya hingga terasa di Jember, namun warga Jember tetap melakukan aktifitas seperti biasa.

Kendaraan yang melintas di jalan raya seperti di Jalan Bedadung Jember terlihat berjalan normal.

Sementara para pedagang kaki lima di pinggir jalan juga tidak beranjak dari warungnya lantaran memang getaran gempa hanya dirasakan tiga detik.

"Sempat terasa tadi, cuma tiga detik," kata salah satu warga, Ambarwati.

Sejauh ini juga tidak ada laporan kerusakan dari dampak gempa yang terjadi di Bali itu terhadap warga di jember.

(Khafid Mardiyansyah)