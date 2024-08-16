Kematian Dokter PPDS Undip, Polisi Temukan 3 Bekas Suntikan di Tangan

SEMARANG - Penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Semarang menyebut dari pemeriksaan luar tubuh jenazah dokter PPDS Anestesi Undip dr. Aulia Risma Lestari, ditemukan 3 bekas suntikan.

"Ada perlukaan tiga bekas suntikan di punggung tangan kiri, ini hasil visum jenazah," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, Jumat (16/8/2024).

Obat yang disuntikan berjenis roculax. Ini adalah obat keras untuk pelemas otot. Polisi terus mencari berbagai informasi, keterangan dan bukti petunjuk untuk itu. Terutama untuk menggali apa penyebab dan motif kematian korban.

"Otomatis (korban) sebagai tenaga medis kan tahu berapa ukuran atau berapa bahaya obat-obat tersebut terhadap yang bersangkutan. Apakah ini sengaja atau lalai nggak tahu, nggak sadar kelebihan dosis atau bagaimana sehingga menyebabkan efek yang mematikan bagi korban," lanjutnya.

Polisi belum bisa mengetahui penyebab pasti kematian korban karena dari awal pihak keluarga menolak jenazah diautopsi.