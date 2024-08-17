Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Membunuh Komandan Elit Hizbullah Hussein Ibrahim Kaseb

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |20:46 WIB
Israel Klaim Membunuh Komandan Elit Hizbullah Hussein Ibrahim Kaseb
Pasukan Israel (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Israel mengklaim telah membunuh komandan Hizbullah dalam serangan sepeda motor di dekat Ban Lebanon, pada Sabtu (17/8/2024).

Kantor Berita Nasional Lebanon, seperti dilansir dari aljazeera.com. Militer Israel dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi, mereka melakukan serangan yang dikatakan menewaskan seorang komandan Pasukan Radwan elit Hizbullah, bernama Hussein Ibrahim Kaseb. Namun, saat ini Hizbullah tidak segera mengomentari serangan itu.

Sementara itu, Pertahanan Sipil Palestina di Gaza meminta kepada PBB untuk mendorong Israel menghentikan perpindahan massal yang berulang-ulang di wilayah tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474//israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185329//serangan_udara_israel_di_gaza_telah_menewaskan_310_warga_palestina_sejak_gencatan_senjata_dimulai-3mJx_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara di Gaza saat Gencatan Senjata, Tewaskan 22 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184575//serangan_udara_israel_tewaskan_13_orang_di_lebanon-INmD_large.jpg
Serangan Udara Israel di Lebanon Tewaskan 13 Orang Dekat Kamp Pengungsi Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184269//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-vEmS_large.jpg
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251//putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184030//warga_palestina_dari_gaza_mendarat_di_bandara_internasional_or_tambo_afrika_selatan-aVTD_large.jpg
Israel Diam-Diam Pindahkan Warga Palestina dari Gaza ke Berbagai Negara, Salah Satunya Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement