Israel Klaim Membunuh Komandan Elit Hizbullah Hussein Ibrahim Kaseb

JAKARTA - Israel mengklaim telah membunuh komandan Hizbullah dalam serangan sepeda motor di dekat Ban Lebanon, pada Sabtu (17/8/2024).

Kantor Berita Nasional Lebanon, seperti dilansir dari aljazeera.com. Militer Israel dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi, mereka melakukan serangan yang dikatakan menewaskan seorang komandan Pasukan Radwan elit Hizbullah, bernama Hussein Ibrahim Kaseb. Namun, saat ini Hizbullah tidak segera mengomentari serangan itu.

Sementara itu, Pertahanan Sipil Palestina di Gaza meminta kepada PBB untuk mendorong Israel menghentikan perpindahan massal yang berulang-ulang di wilayah tersebut.