Pecahkan Rekor Dunia, Ratusan Perenang Antar-Pulau Bentangkan Merah Putih di Lautan

BANDARLAMPUNG - Ratusan perenang Lampung tergabung dalam Komunitas Perenang Antar Pulau berenang sejauh 8,3 kilometer di laut lepas dengan membawa bendera merah putih selebar 5x20 meter dalam peringatan HUT ke-79 RI. Mereka berhasil pecahkan rekor dunia dan dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

Para perenang tersebut mulai berenang dari Pantai Gunung Kunyit, Kota Bandarlampung menuju Pantai Mutun, Kabupeten Pesawaran. Bendera merah putih dengan lebar 5x20 meter dibentangkan di atas laut dengan diikat pelampung pada setiap sisinya sebelum akhirnya diseret dengan cara berenang oleh para perenang.

Ketua Komunitas Perenang Antar Pulau Lampung, Napoli Sitomurang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komunitasnya untuk memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia.

"Jadi di sini kami Komunitas Perenang Antar Pulau Lampung mengadakan suatu kegiatan yang menurut kami bisa membuat suatu yang menginspirasi barangkali, semoga bisa menginspirasi daerah lain terkait bagaimana juga Dispora nanti mengembangkan suatu kegiatan olahraga yang lain," ujarnya, Sabtu (17/8/2024).

Napoli menyebutkan, dalam kegiatan ini juga terdapat peserta yang berasal dari luar daerah Lampung seperti dari Jakarta, Semarang, Banten dan Palembang.

"Mereka yang datang ke sini, kami ajak ke sini melihat bagaimana di Lampung tidak hanya terkenal dengan yang lain-lain, yang jelek-jeleknya, tapi juga bisa berprestasi. Mereka bisa datang ke Lampung dengan aman, di darat aman, di laut pun aman, tadi kita sudah nyeberang dari Pantai Kunyit sampai ke sini Pantai Mutun tanpa suatu halangan apa-apa," ujarnya.