Penjaga Kos Dibunuh, Motif Pelaku Sakit Hati Korban Minta Duit ke Istrinya

JAMBI - Tim Opsnal Polsek Telanaipura berhasil mengungkap motif pembunuhan penjaga kos di Jalan Jendral A Thalib, RT 008, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Rabu 14 Agustus 2024. Korban tewas bersimbah darah.

Dari hasil interogasi petugas, tersangka berinisial JP (21) nekat menghabisi nyawa korban diduga karena sakit hati.

"Ada unsur sakit hati. Dari pengakuannya, korban, yakni Sofyan (36) merupakan penjaga kos, meminta uang kepada istri tersangka ketika membawa tamu ke kos tersebut," ujar Kapolsek Telanaipura, AKP S Harefa, Sabtu (17/8/2024).

Tidak terima dengan yang dilakukan korban, sehingga membuat tersangka marah dan tersinggung. Akhirnya pada Rabu 14 Agustus 2024 tersangka mendatangi korban untuk menanyakan alasannya meminta uang.

Bermula dari sanalah terjadi keributan sehingga korban ditusuk dengan senjata tajam oleh tersangka. Saat ditemukan saksi, korban dalam keadaan duduk di depan pintu toilet berlumuran darah.

Tidak hanya itu, ketika di cek terdapat beberapa luka yang diduga akibat tusukan benda tajam. "Kemudian saksi sekaligus pelapor bersama bapaknya menggotong korban dan membawa korban menggunakan mobil ke RSUD Raden Mattaher untuk mendapatkan perawatan medis," ujar Kapolsek.