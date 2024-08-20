Gegara Senggolan di Jalan, Muka Pria Ini Ditusuk di Depan Istri dan Anaknya

BANDUNG - Aksi penusukan terjadi di Jalan Raya Laswi, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin 19 Agustus 2024 malam.

Insiden tersebut melibatkan seorang pria berinisial WH (42) yang mengalami luka tusuk serius di wajah. WH pun harus dibawa ke Rumah Sakit untuk penanganan medis setelah kejadian tersebut.

Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi membenarkan kejadian tersebut, dan pelaku sudah dilakukan penangkapan.

"Benar ada penusukan yang terjadi di lokasi tersebut. Pelaku inisial YA (28), sudah kita amankan," ujar Aep saat dihubungi pada Selasa (20/8/2024).

Aep menjelaskan, peristiwa ini bermula ketika WH bersama istri dan anaknya, sedang berkendara menggunakan sepeda motor menuju Alun-Alun Majalaya untuk membeli bakso bakar. Dalam perjalanan, sepeda motor WH tidak sengaja menyenggol sepeda motor yang dikendarai pelaku bersama adiknya.

"Setelah kejadian senggolan itu, baik korban dan pelaku berhenti. Namun, pelaku tiba-tiba emosi dan mengeluarkan pisau dari saku jaketnya dan langsung menusuk pipi kiri korban," jelas Aep.