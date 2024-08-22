Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Vladimir Putin Pro Israel?

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |18:12 WIB
Apakah Vladimir Putin Pro Israel?
Apakah Presiden Rusia Vladimir Putin pro Israel (Foto: AP)
A
A
A

RUSIA Rusia, yang telah menjadi tuan rumah kelompok Hamas Palestina, memiliki sejarah yang rumit dengan Israel. Meskipun ada spekulasi yang meluas, namun tidak ada bukti keterlibatan langsung Moskow dalam serangan Hamas terhadap Israel yang muncul.

Dilansir dari Al Jazeera, seorang pakar Eurasia yang berkantor di London mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki kepentingan agar konflik baru ini menyebar ke seluruh Timur Tengah, mengalihkan perhatian Barat, dan melemahkan bantuan ke Ukraina.

“Perhitungan Putin adalah untuk menyebabkan eskalasi konflik, memperluasnya secara geografis, dan melibatkan seluruh penduduk Arab di Timur Tengah,” kata Alisher Ilkhamov, direktur Central Asia Due Diligence, sebuah organisasi masyarakat sipil, kepada Al Jazeera. Dan tidak ada cinta yang hilang antara Putin dan Hamas.

“Baginya, Hamas hanyalah bagian dari permainan, sebuah alat, seperti halnya pemain regional lainnya,” kata Sergey Bizyukin, seorang aktivis oposisi Rusia yang melarikan diri, kepada Al Jazeera. Hal terpenting baginya adalah tidak membuat kesalahan dengan menyentuh investasi China di Israel.

Selain mengalihkan perhatian dunia dari Ukraina, perang semacam itu dapat menyebabkan harga minyak dan gas meroket memberi Moskow pendapatan tambahan miliaran dolar.

Pada hari Selasa (10/10/2023), Putin menegaskan kembali seruan Moskow selama puluhan tahun untuk kemerdekaan Palestina, dengan mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik.

“Meskipun seruan untuk kemerdekaan Palestina sah, dengan menunjuk agenda ini dalam konteks saat ini, Putin sebenarnya membenarkan kejahatan perang yang dilakukan oleh Hamas,” kata Ilkhamov.Dan beberapa orang Israel bersikeras bahwa persahabatan Putin dengan Netanyahu bersifat sinis dan munafik.

 

