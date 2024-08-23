Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,3 Guncang Daruba Malut

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |23:59 WIB
Gempa M4,3 Guncang Daruba Malut
Lokasi gempa Daruba Malut (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Daruba, Maluku Utara, pada Jumat (23/8/2024) sekira pukul 23.17 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.78 Lintang Utara - 128.15 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.3, 23-Aug-2024 23:17:09WIB, Lok:2.78LU, 128.15BT (82 km BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Daruba
