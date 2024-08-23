Terkena Lemparan Batu saat Aksi Tolak RUU Pilkada, Mahasiswa Unibba Terancam Buta

BANDUNG - Andi Andriana mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba) terancam kehilangan mata kiri akibat terkena lemparan batu, saat unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis (22/8/2024) malam. Saat ini, Andi tengah menjalani operasi di RS Mata Cicendo.

Presiden Mahasiswa BEM Unibba, Fauzi Septian mengatakan, korban dan sejumlah mahasiswa Unibba tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat mengikuti unjuk rasa tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jabar.

"Mereka melakukan aksi sejak pukul 15.00 WIB hingga berujung ricuh saat sore menjelang malam," kata Fauzi.

Fauzi menyatakan, korban Andi dan sejumlah mahasiswa Unibba, dievakuasi ke kantor Gedung Sate Jabar. Namun, korban dan satu orang mahasiswa Unibba lainnya masih bertahan di lokasi aksi karena ingin membantu mahasiswa yang menjadi korban dan ditangkap polisi.

"Korban Andi dan temannya terpisah saat berusaha membantu mahasiswa lain, yang menjadi korban pemukulan oleh aparat. Salah satu teman korban menghilang dan diketahui ditarik oleh massa untuk menjadi border," ujar Fauzi.