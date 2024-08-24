Wapres Ma'ruf Amin: PKB Harus Jadi Partai Solid, Bukan Sulit

BALI - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus menjadi partai solid dan kokoh, bukan sulit. Apalagi, tanggung jawab PKB terhadap pembangunan bangsa begitu besar seperti namanya kebangkitan bangsa.

"Oleh karena itu, PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Katanya solid, bukan partai yang sulit, bukan," kata Wapres saat menghadiri Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024).

"Solid, bukan partai yang sulit, insya Allah, sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala," tambahnya.

Sebelumnya, Wapres mengatakan bahwa PKB adalah gerakan politik kiai, maka langkahnya, khathwah-nya adalah khathwah ishlahiyah, yaitu untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

"Tapi tidak berarti PKB tidak mau kekuasaan, bukan. Bahkan, PKB terus ikut dalam kekuasaan sepanjang masa, tapi bukan tujuan, bukan tujuan gerakannya. Kalau kekuasaan itu akan membawa kepada perbaikan, maka PKB harus ikut dalam kekuasaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jangan dikira PKB itu nggak ikut ya, Pak Muhaimin, ikut, ikut terus," kata Wapres.