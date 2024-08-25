Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki 2 Kali Erupsi Minggu Siang, Tinggi Kolom Letusan 800 Meter

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |15:42 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki 2 Kali Erupsi Minggu Siang, Tinggi Kolom Letusan 800 Meter
Gunung Lewotobi Laki-Laki erupsi. (Foto: PVMBG)
A
A
A

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pada Minggu (21/8/2024) siang. Tinggi kolom letusan mencapai 800 di atas kawah. Laporan yang disampaikan petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, Emanuel Rofinus Bere, letusan tercatat sebanyak 2 kali selama 6 jam, pada periode pukul 06.00-12.00 Wita. 

"Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dengan intensitas tebal tinggi sekitar 300-800 meter dari puncak," ungkap Bere, Minggu (25/8/2024) siang. 

Gunung secara visual terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-I. Teramati asap kawah berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Barat Laut. Terekam di seismogram, letusan beramplitudo maksimum 22,2 mm dalam durasi paling lama 5 menit 9 detik. "2 kali gempa Letusan/Erupsi dengan amplitudo 5,1-22,2 mm, dan lama gempa 311-356 detik," bebernya. 

Terjadi pula 2 kali gempa hembusan beramplitudo 2,9 milimeter, durasi maksimal 30 detik. Sebanyak 1 kali gempa harmonik dengan amplitudo 4,4 milimeter dalam durasi 1 menit 3 detik.  Selain itu, ada pula gempa vulkanik dangkal dan dalam serta tektonik jauh. Gempa vulkanik dangkal tercatat 2 kali dengan amplitudo maksimum 4,4 milimeter dalam durasi paling lama 13 detik. 

"3 kali gempa Vulkanik Dalam dengan amplitudo 2.2-4.4 mm, S-P 1.2-1.8 detik dan lama gempa 8-13 detik," ujar Bere. 

"1 kali gempa Tektonik Jauh dengan amplitudo 3.7 mm, S-P 13.4 detik dan lama gempa 40 detik," lanjutnya.

 

