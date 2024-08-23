Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 600 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara terus mengalami hingga pagi hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, pukul 08.08 WIT. Saat erupsi, Gunung Ibu luncurkan 600 meter abu vulkanik di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Jumat, 23 Agustus 2024, pukul 08:08 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 600 m di atas puncak (± 1925 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Axl Roeroe dalam keterangannya.

Axl Roeroe mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 71 detik.

Sementara itu, Axl Roeroe meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Qur'anul Hidayat)