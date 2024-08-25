Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pasutri Ditemukan Meninggal Tertimbun Material Banjir Bandang Ternate

Ismail Sangaji , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |20:29 WIB
Pasutri Ditemukan Meninggal Tertimbun Material Banjir Bandang Ternate
Pencarian korban banjir bandang Ternate (Foto: MPI)
A
A
A

TERNATE - Proses pencarian korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, yang dilakukan Tim SAR Gabungan hingga malam tadi berhasil menemukan tiga korban. Para korban ditemukan tertimbun material lumpur. 

Proses pencarian itu menggunakan eksavator dan semprotan air bertekanan tinggi.

Satu korban ditemukan pukul 18.20 WIT, sementara dua korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri ditemukan malam tadi pukul 19.30 WIT. Kedua korban tertimbun material lumpur kemudian dievakuasi ke ambulans dan dilarikan ke Puskesmas Gamgbesi Ternate.

Saat ini total korban meninggal  ditemukan berjumlah 13 orang. Sementara korban hilang berjumlah enam orang, berdasarkan laporan warga. Selanjutnya 8 orang mengalami luka dan kini dirawat di Puskemas Gambesi dan RSUD Ternate.

Proses pencarian untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan besok pagi pukul 07.00 WIT.

"Terakhir korban ditemukan pada pukul 19.20 satu korban berhasil dievakuasi jadi total korban yang terevakuasi sebanyak 13 orang dari awal 11 orang setelah jam 18 rencana kita tutup operasi ternyata ada korban dua orang berhasil dievakuasi," jelas Fatur Rahman, Kepala Basarnas Ternate.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/52/3108673/banjir_di_tol_sedyatmo_exit_tegal_alur_arah_bandara_soetta-vhOR_large.jpg
Mobil Terendam Banjir, Ini 8 Hal yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067549/banjir-BMZt_large.jpg
Dua Wilayah di Jaksel Terendam Banjir Usai Diguyur Hujan Lebat, Lalu Lintas Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/525/3061801/banjir_majalaya-c6VQ_large.jpg
Warga Minta Pemerintah Segera Realisasikan Penanganan Banjir di Majalaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/525/3061638/banjir-BJYL_large.jpg
4 Kecamatan di Bandung Terdampak Banjir, Warga Pilih Bertahan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/525/3061558/banjir-SJG3_large.jpg
Warga Desak Pemerintah Atasi Banjir di Majalaya Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/525/3061305/kawasan_majalaya_bandung_direndam_banjir-CZ96_large.jpg
Diguyur Hujan Lebat, Jalan Penghubung di Bandung Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement