Pasutri Ditemukan Meninggal Tertimbun Material Banjir Bandang Ternate

TERNATE - Proses pencarian korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, yang dilakukan Tim SAR Gabungan hingga malam tadi berhasil menemukan tiga korban. Para korban ditemukan tertimbun material lumpur.

Proses pencarian itu menggunakan eksavator dan semprotan air bertekanan tinggi.

Satu korban ditemukan pukul 18.20 WIT, sementara dua korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri ditemukan malam tadi pukul 19.30 WIT. Kedua korban tertimbun material lumpur kemudian dievakuasi ke ambulans dan dilarikan ke Puskesmas Gamgbesi Ternate.

Saat ini total korban meninggal ditemukan berjumlah 13 orang. Sementara korban hilang berjumlah enam orang, berdasarkan laporan warga. Selanjutnya 8 orang mengalami luka dan kini dirawat di Puskemas Gambesi dan RSUD Ternate.

Proses pencarian untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan besok pagi pukul 07.00 WIT.

"Terakhir korban ditemukan pada pukul 19.20 satu korban berhasil dievakuasi jadi total korban yang terevakuasi sebanyak 13 orang dari awal 11 orang setelah jam 18 rencana kita tutup operasi ternyata ada korban dua orang berhasil dievakuasi," jelas Fatur Rahman, Kepala Basarnas Ternate.





(Fakhrizal Fakhri )