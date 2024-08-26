Advertisement
HOME NEWS BALI

Partai Perindo Resmi Usung I Made Satria-Tjokorda Gde Surya Putra di Pilkada Klungkung 2024

Indira Arri , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:46 WIB
Partai Perindo Resmi Usung I Made Satria-Tjokorda Gde Surya Putra di Pilkada Klungkung 2024
Penyerahan surat rekomendasi calon kepala daerah Partai Perindo. (Foto: Okezone/Indira Arri)
DENPASAR - Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup), I Made Satria-Tjokorda Gde Surya Putra untuk maju di Pilkada Klungkung 2024. Penyerahan surat rekomendasi atau formulir B1-KWK dan pernyataan dukungan dari Partai Perindo ini dilakukan di Hotel Inna Bali Heritage Denpasar, Jumat (23/8).

Di Kabupaten Klungkung, Karangasem dan Gianyar, calon kepala daerah (Cakada) yang didukung oleh Partai Perindo semuanya juga merupakan calon yang diusung oleh PDIP, koalisi yang telah terjalin sejak Pilpres 2024.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali, Komang Purnama menjelaskan, pihaknya akan all out dan mengintruksikan kepada seluruh kader Partai Perindo untuk mendukung kemenangan pasangan calon dari PDIP yang telah direkomendasikan oleh DPP Partai Perindo.

Sementara itu, Cawabup Klungkung dari Partai Perindo dan PDIP, Tjokorda Gde Surya Putra menyatakan kerja sama dengan partai lain sangat penting.

"Tentu sebagai calon kepala daerah, kami sangat mengharapkan sekali adanya kerja sama dengan partai-partai lain. Karena membangun daerah itu kita tidak bisa sendirian," ujar Tjokorda Gde Surya Putra.

Oleh karena itu semua kekuatan harus dipersatukan dalam rangka mempercepat pembangunan di Klungkung.

Dalam kesempatn itu juga diserahkan surat rekomendasi untuk pasangan bakal calon gubernur (Cagub) - calon wakil gubernur (Cawagub) Bali, Wayan Koster - Nyoman Giri Prasta resmi mendapat surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo di Pilgub Bali 2024.

Koster menyatakan berterima kasih atas rekomendasi dari Partai Perindo. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo, baik DPP, maupun di Bali, serta kabupaten/kota di Bali atas kerja sama yang baik dalam Pilkada ini," ujar Koster.

 

