HOME NEWS NUSANTARA

25 Anggota DPRD Kepahiang Resmi Dilantik, 5 dari Kader Partai Perindo

Widodo , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |20:09 WIB
25 Anggota DPRD Kepahiang Resmi Dilantik, 5 dari Kader Partai Perindo
DPRD Kepahiang
A
A
A

KEPAHIANG - Partai Perindo mendudukan lima kader sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Salah satunya, Ketua DPD Perindo Kabupaten Kepahiang, Igor Gregory Deyefiandro, berhasil ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepahiang.

Sebanyak 25 anggota DPRD terpilih tahun 2024-2029 di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, resmi dilantik. Lima diantaranya merupakan kader Partai Perindo, yaitu Igor Gregory Dayefiandro dari dapil Kepahiang Satu, Muhammad Nopriandi dari Dapil Kepahiang Dua, Chandra Alamsyah Dapil Kepahiang Empat, Firdaus dapil Kepahiang Tiga dan Fahri Zioloveza dari dapil Kepahiang satu.

Pada pelantikan kali ini, Ketua DPD Perindo Kabupaten Kepahiang, Igor Gregory Deyefiandro, ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepahiang. 

Penunjukan Igor sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepahiang berdasar putusan DPP Partai Perindo yang dibacakan sekretaris DPRD Kepahiang dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang.

Setelah penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD sebelumnya, pimpinan DPRD sementara kabupaten Kepahiang langsung dipersilahkan memimpin sidang paripurna pertama DPRD Kepahiang periode 2014-2029.

