HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M 4,5 Guncang Poso Sulteng

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |03:13 WIB
Gempa M 4,5 Guncang Poso Sulteng
Ilustrasi gempa
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 4,5 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Senin (26/8/2024) pukul 02.25 WIB. Belum diketahui dampak dari gempa ini.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa itu berada di koordinat 1,32 Lintang Selatan dan 120,62 Bujur Timur. Pusat gempa sekitar 17 kilometer arah barat laut Poso pada kedalaman 10 Km.

“Mag:4.5, 26-Aug-2024 02:25:32WIB, Lok:1.32LS, 120.62BT (17 km BaratLaut POSO-SULTENG), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan dari akun resmi media sosial milik BMKG.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.
 

(Salman Mardira)

      
Topik Artikel :
Sulteng BMKG Poso Gempa Gempa Bumi
