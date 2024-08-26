Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

10 Partai Termasuk Perindo Deklarasi Pasangan Muhidin-Hasnuryadi di Pilgub Kalsel

Suhardian , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |20:57 WIB
10 Partai Termasuk Perindo Deklarasi Pasangan Muhidin-Hasnuryadi di Pilgub Kalsel
Deklarasi MH di Pilgub Kalsel
A
A
A

KALSEL - Pasangan Muhidin - Hasnuryadi Sulaiman, resmi mendeklarasikan maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Pilkada Serentak 2024. Pasangan dengan Jargon MH didukung 10 partai politik termasuk Partai Perindo.

Sebanyak 10 partai politik, resmi mendeklarasikan pasangan Muhidin -Hasnuryadi Sulaiman, maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Pilkada Serentak 2024.

Deklarasi MH berlangsung di Taman Nuruh Muhibbin Jalan Lingkar Dalam Selatan Pemurus Banjarmasin, Senin siang (26/8/2024).

Pasangan cagub dan cawagub dari Partai Perindo ini, mengusung misi perbaikan pembangunan daerah, khususnya infrastruktur, olahraga serta sektor penting lainnya.

"Hal itu dilakukan karena Kalsel menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara," kata Muhidin.

