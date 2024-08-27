Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kerahkan Rudal Hipersonik hingga Drone, Serangan Besar-besaran Rusia Hantam Ukraina di Hari Kedua

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:51 WIB
Kerahkan Rudal Hipersonik hingga Drone, Serangan Besar-besaran Rusia Hantam Ukraina di Hari Kedua
Rusia menargetkan Ukraina dengan gelombang serangan lainnya sehari setelah salah satu serangan udara terbesarnya dalam perang tersebut (Foto: EPA.
A
A
A

UKRAINA Rusia telah menargetkan Ukraina dengan gelombang serangan lainnya. Serangan ini terjadi sehari setelah salah satu serangan udara terbesarnya dalam perang tersebut.

Peringatan serangan udara dikeluarkan pada Selasa (27/8/2024) pagi, saat pemantau Ukraina mendeteksi pesawat Rusia meluncurkan rudal hipersonik. Serangan pesawat nirawak massal juga telah dilaporkan. Pasukan pertahanan udara Ukraina mengatakan seluruh wilayah berada di bawah ancaman serangan senjata balistik.

Sebuah pernyataan dari kementerian pertahanan Rusia mengatakan persenjataan presisi berbasis udara dan laut jarak jauh telah digunakan untuk menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur terkait di seluruh Ukraina, termasuk di Kyiv, Lviv, dan wilayah Kharkiv dan Odesa.

Setidaknya enam orang tewas pada Minggu (25/8/2024) hingga Senin (26/8/2024)  malam dan puluhan lainnya terluka karena lebih dari separuh wilayah Ukraina diserang oleh pesawat nirawak dan rudal.

Infrastruktur listrik terkena dampak yang menyebabkan pemadaman listrik di banyak kota, dengan pasokan air juga terpengaruh.  Tiga orang diketahui tewas dalam serangan terbaru itu.

Sebuah bangunan infrastruktur sipil terkena serangan di kota timur Kryvyi Rih pada Senin malam, menewaskan dua orang. Beberapa orang hilang.

Kepala administrasi daerah Zaporizhzhia Ivan Fedorov mengatakan seorang pria tewas dan seorang pria dan seorang wanita terluka di kota Zaporizhzhia.

 

Halaman:
1 2
      
