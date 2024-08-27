Demo Tuntut Jokowi Mundur di Semarang Ricuh, Puluhan Orang Tumbang dan Jurnalis Dihajar Polisi

SEMARANG – Unjuk rasa ribuan orang menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya depan Balai Kota Semarang, di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah ricuh, Senin (26/8/2024) malam. Massa bentrok dengan polisi. Tembakan gas air mata oleh polisi ke arah massa membuat suasana makin kacau.

Puluhan demonstran mengalami sesak napas akibat gas air mata yang ditembakkan polisi. Seorang jurnalis kampus yang sedang meliput demo itu turut dipukuli dan ditendang berkali-kali oleh polisi yang bersikap represif terhadap pengunjuk rasa.

Aksi demonstrasi diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Semarang ditambah barisan anak-anak SMK alias STM yang berdiri paling depan. Polisi juga menyebut salah satu petingginya yakni Wakil Kepala Satuan Intelkam Polrestabes Semarang menderita luka di pipi akibat “tombak” demonstran.

Pecahnya bentrok terjadi selepas Magrib. Salah satu demonstran, Gifari asal Unnes, menyebut situasi saat itu cukup keos. Para demonstran, beberapa di antaranya, melakukan Salat Magrib di Jalan Pemuda.

“Itu abis Magrib, polisi udah menembakkan gas air mata sebanyak lima sampai enam tembakkan,” kata dia.

Akibat ditembak gas air mata, demonstran kocar-kacir. Terjadi pengejaran oleh aparat. Beberapa dari mereka bahkan melarikan diri ke Mal Paragon yang jaraknya tak jauh dari lokasi, sebelah timurnya. Beberapa ada yang kabur ke basement termasuk sampai lantai 3 untuk menghindari efek gas air mata hingga menunggu situasi kondusif.

“Dari pihak Paragon juga menahan mahasiswa untuk masuk, jadi hanya beberapa yang lolos,” sambungnya.

Sementara, RAA (20) wartawan dari salah satu pers mahasiswa kampus negeri di Kota Semarang juga mendapat kekerasan dari aparat saat meliput aksi.

Pada keterangannya, dia saat itu mencari posisi strategis untuk mengambil foto. Saat itu pula terjadi saling dorong dari luar gedung masuk DPRD Kota Semarang, RAA lalu hendak bergabung bersama beberapa jurnalis lain yang berada di dalam gedung.

Namun, oknum polisi diduga salah paham mengira dirinya bagian dari peserta aksi. RAA tasnya ditarik hingga terjatuh. Di situ, dia mendapati berbagai tindak kekerasan dari aparat kepolisian.

“Saya ditarik seorang polisi ke pinggir, leher dipiting terus dipukul dan ditendang berkali-kali,” kata dia sembari aksi itu berhenti setelah beberapa wartawan berteriak jika yang dipukuli itu juga wartawan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang Aris Mulyawan mengecam tindakan represif aparat. “Kami meminta pihak polisi untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa yang menyuarakan kebenaran dan keadilan,” kata dia.

Sementara, pada keterangan tertulisnya Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro juga menyebut pihaknya menyoroti berbagai gelombang aksi demonstrasi di sejumlah daerah tak terkecuali di Kota Semarang.

“Penggunaan kekuatan berlebih dan atau kekerasan dalam menangani demonstrasi berisiko melanggar HAM, khususnya dalam hal ini pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi dan UU HAM,” ungkapnya.