DPP Partai Perindo Serahkan Surat Dukungan Untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado

MANADO - DPP Partai Perindo menyerahkan surat pernyataan dukungan resmi kepada pasangan Andrei Angouw dan Richard Sualang sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Manado pada Pilkada Manado 2024.

Penyerahan surat B1KWK kepada pasangan petahana itu diserahkan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM/Tim Desk Pilkada Perindo, Tama S Langkun di Kantor DPW Partai Perindo Sulut, Selasa (27/8/2024).

Usai penyerahan surat dukungan dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu, Andrei Angouw mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

"Kami berterima kasih, karena ini adalah kepercayaan dari Partai Perindo kepada kami, jadi tentu kami sangat berterima kasih," ujar Andrei Angouw.

Sebagai incumbent, pasangan calon dari PDIP itu mengaku optimis meraih kemenangan di Pilkada Manado 2024.

"Tentu optimis, kalau tidak optimis tidak maju, harus optimis lah ya, target menang, belum tahu berapa persen karena belum tahu berapa calon yang maju, kalau sudah ketahuan berapa calon baru kita pakai target berapa persen," tutur Walikota pertama beragama Konghucu di Indonesia itu.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM/Tim Desk Pilkada Perindo, Tama S Langkun menjelaskan bahwa memang kerjasama Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu dengan PDIP bukan kerjasama yang baru.

"Saya rasa kerjasama ini sudah terjalin dari mulai tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Jadi ini bagian dari perwujudan kerja kita secara bersama-sama dengan PDIP," ujar Tama.

Kelanjutan kerjasama ini kata Tama karena Partai Perindo percaya dengan Walikota yang hari ini incumbent dan berharap kembali melanjutkan apa yang sudah dimulai, apa yang sudah dikerjakan sehingga pada periode berikutnya apa yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik lagi.

"Dan kita juga berharap Partai Perindo tidak hanya mengawal dalam konteks kemenangan tetapi juga membersamai pada saat melakukan kerja-kerja pemerintahan untuk 5 tahun ke depan," tuturnya.

Alasan Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju itu memberikan dukungan kepasangan calon yg terkenal dengan jargon AARS itu karena memang di satu sisi dalam menentukan calon, mempertimbangkan banyak hal dari mulai soal survei, mulai soal kesamaan visi dalam membangun negeri.

"Kemudian juga kita melihat soal kerja-kerja yang terjadi antara rekan-rekan di Kota Manado dengan Walikota. Jadi aspirasi ini bukan hanya perspektif dari DPP saja yang melihat survei, kemenangan semata tidak, tapi karena rekan-rekan di Kota Manado sudah bangun komunikasi, sudah jalan kerja-kerja bareng tentu ini tidak boleh Kemudian dari DPP tiba-tiba merubah itu, merusak itu, maka dari itu apa yang dibangun oleh rekan-rekan kita harapkan dilanjutkan," jelasnya.