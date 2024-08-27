Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Serentak 2024, Ini Balon Gubernur- Wakil Gubernur yang Didukung Partai Perindo Bengkulu

Demon Fajri , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |22:05 WIB
Pilkada Serentak 2024, Ini Balon Gubernur- Wakil Gubernur yang Didukung Partai Perindo Bengkulu
Perindo Bengkulu
A
A
A

BENGKULU - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo, Provinsi Bengkulu, Ismail Saleh mengatakan, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap ini memberikan dukungan ke balon Rohidin Mersyah dan Meriani, di Pilkada serentak, Rabu 27 November 2024.

Ismail menyampaikan, Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo ini memberikan dukungan balon yang memiliki latar belakang sebagai gubernur dan pengusaha. 

Dukungan Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern dengan menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju ke Rohidin Mersyah - Meriani, setelah mengantongi Model B Persetujuan Parpol KWK. 

