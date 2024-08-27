Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DPD Perindo Kabupaten Berau Bagikan 10 Gerobak UMKM di Teluk Bayur

iNews TV , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:28 WIB
DPD Perindo Kabupaten Berau Bagikan 10 Gerobak UMKM di Teluk Bayur
Pembagian Gerobak Perindo di Teluk Bayur
BERAU - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Kali ini, ada 10 gerobak yang yang dibagikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Selasa (27/8/2024).

Tidak hanya itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kabupaten Berau juga memberi modal pada pelaku UMKM sebesar sebesar 2 juta rupiah untuk dikelola.

Sekretaris DPD Perindo Berau, Risnawati Butar Butar mengatakan bantuan gerobak dan uang modal usaha tersebut, bentuk kepedulian dan komitmen untuk mendukung masyarakat dalam menggeluti usaha di Berau.

UMKM adalah program unggul Partai Perindo, bantuan gerobak ini tentu menjadi alat perjuangan partai untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

“Hari ini ada 10 gerobak yang dibagikan di Kecamatan Teluk Bayur, dalam rangka membantu masyarakat agar bisa mengelola usahanya dengan baik,” katanya.

Dijelaskan Risna, tidak hanya gerobak, pihaknya juga memberikan modal pinjaman sebesar 2 juta rupiah pada tiap pelaku UMKM. Dana tersebut harus dikelola dengan baik, dan dikembalikan tanpa bunga. Nantinya modal itu akan kembali digelontorkan untuk pelaku-pelaku UMKM yang lain.

“Jadi itu istilahnya modal berputar. Yang dapat hanya para pelaku UMKM saja. Modal 2 juta itu silahkan dikelola, dikembalikan jika keuntungan sudah ada dan tanpa bunga. Lalu akan diputar ke UMKM yang lain,” jelasnya.

Menurutnya, program tersebut merupakan program berkelanjutan secara menyeluruh. Artinya tidak hanya masyarakat yang berada di Teluk Bayur, melainkan yang ada di 13 kecamatan di Kabupaten Berau.

“Hari ini kan 10 gerobak dan 10 modal, berikutnya juga akan dibagi kembali 10 gerobak dan 10 modal lain ke Kecamatan yang lain,” imbuhnya.

 

