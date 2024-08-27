Dukung 10 Calon Kepala Daerah, DPW Perindo Lampung Serahkan Surat B1-KWK

BANDARLAMPUNG - Jelang pendaftaran calon kepala daerah di Provinsi Lampung, Partai Perindo Lampung secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi B1 KWK kepada 10 calon kepala daerah (cakada) yang akan bertarung di Kabupaten/Kota.

Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, 10 cakada diantaranya telah menerima rekomendasi dari Partai Perindo, Selasa (27/8/2024).

Adapun nama-nama calon yang mendapat rekomendasi tersebut yakni :

1. Ali Rahman - Ayu Asalasiyah (Way Kanan)

2. Wahdi - Qomaru Zaman (Metro)

3. Parosil Mabsus - Mat Hasnurin (Lampung Barat)

4. Nanang Ermanto - Antoni Imam (Lampung Selatan)

5. Ardian Saputra - Sofyan (Lampung Utara)

6. Dewi Handajani - Ammar Sirajuddin (Tanggamus)

7. Nanda Indira Bastian - Antonius (Pesawaran)

8. Hendriwansyah - Danial Anwar (Tulang Bawang)

9. Ririn Kuswantari - Wiriawan Sada (Pringsewu)

10. Novriwan Jaya - Nadirsyah (Tulang Bawang Barat).

Ketua Bappilu DPW Partai Perindo Lampung Yandri Nazir mengatakan, Partai Perindo berharap dapat memenangkan cakada yang telah diusung di seluruh daerah tersebut.

"Kami berkomitmen untuk memastikan kerjasama yang solid dalam memenangkan para calon yang didukung oleh Partai Perindo. Kami optimis langkah ini akan membawa hasil positif dalam Pilkada nanti," ujar Yandri.