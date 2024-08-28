Cawalkot Achmad Fahmi: Sukseskan Pilkada Kota Sukabumi dan Jangan Sebar Fitnah Pasangan Lawan

SUKABUMI - Calon Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi berpesan kepada pendukungnya untuk ikut mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Sukabumi dan menjaga kondusifitas, keamanan dan kedamaian Kota Sukabumi.

Selain itu, Fahmi juga berpesan kepada pendukungnya untuk tidak melakukan hasutan ataupun berita fitnah terhadap pasangan lawannya, karena kontestasi ini merupakan adu gagasan, adu ide membangun Kota Sukabumi dan bukan yang lainnya.

"Jadi semangat kami adalah menghadirkan Sukabumi yang serasi. Kami berkeyakinan sebagai pasangan yang serasi dua unsur, antar unsur birokrat dan unsur politisi, saya lahir dari rahim politik dan pak Dida lahir dari rahim birokrat," ujar Fahmi di kantor KPU, Selasa (27/8/2024).

Lebih lanjut Fahmi mengatakan, keserasian politik dan birokrat tentunya dapat menghadirkan sebuah keseimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi ke depannya. Terlihat dari rekam jejak dirinya sebagai Wali Kota dan Dida Sembada sebagai Sekda.

"Rekam jejak positif selama 60 bulan terakhir dalam masa kepemimpinan kami, meskipun dari 60 bulan memimpin 32 bulan kita mengalami Covid-19, tetapi percepatan pembangunan dapat kami lakukan di 28 bulan yang normal dengan dukungan seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah daerah," ujar Fahmi.